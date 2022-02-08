Спецпризначенець з Тернополя здобув перше місце на міжнародних змаганнях. ФОТО

Перше місце на 2 Міжнародному кубку GSF з пауерліфтингу та силових дисциплін здобув працівник роти поліції особливого призначення Тернопільщини Володимир Мартинюк.

Він переміг у відкритій віковій категорії серед спортсменів до 100 кілограм. Змагання відбувалися 6 лютого у Хмельницькому, повідомляють у поліції.

За звання найкращих та найсильніших боролися 72 спортсменів зі всієї України. Володимир Мартинюк виборов першість, піднявши штангу на біцепс вагою в 72,5 кілограм.

Зупинятися на досягнутому Володимир не збирається і продовжує тренування. Поліцейський готується до 1-го Відкритого Чемпіонату України WUAP 2022 із пауерліфтингу та окремих силових вправ, який відбудеться в Києві.

Силовими видами спорту Володимир Мартинюк займається уже більше 10 років, а в дисципліні “підйом штанги на біцепс” бере участь впродовж останніх 5 років.