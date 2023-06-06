Спеку на Тернопільщині охолодять дощі та грози

Спека повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів в регіоні підвищуватимуться до 28 градусів тепла. Місцями пройдуть невеликі дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 6 червня погоду в області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. «Буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 9 – 14° тепла, вдень 23 – 28° тепла».

Протягом тижня тенденції до підвищення температурних показників в регіоні зберігатимуться.

«Погода буде теплою. Пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози 6-го червня у західних областях України. На тижні дощ – переважно на заході України. Побільшає дощів вихідними, 10-11 червня і, відповідно, трохи похолоднішає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш прохолодної погоди на Тернопільщині слід очікувати ближче до вихідних. Температурні показники знижуватимуться під час дощів.