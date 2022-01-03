Сотні тернополян зустріли Новий рік у храмах. Урочисті богослужіння відбулися у більшості церков.

В Архикатедральному соборі Тернополя Божественну літургію очолив Архиєпископ і Митрополит Кир Василій (Семенюк). По завершенні служби Божої Митрополит Василій нагородив церковною нагородою, а саме: правом носіння Золотого Хреста з прикрасами, сотрудника Архикатедрального Собору отця Сергія Сенчишина в знак вдячності за його багаторічне ревне священиче служіння.

Храм був переповнений. Жителі міста прийшли, щоб помолитися за новий рік. “Дякуємо Богові за прожитий рік, просимо благословення на рік, який приходить. Зараз непростий час, тому потрібно молитися. Насамперед молимося про здоров’я, а також про мир в країні. Це найголовніше, щоб ми могли жити у благополуччі”, – зазначила тернополянка Уляна Гресько.

Богослужіння у храмах тривали до опівночі. Після зустрічі Нового року люди розійшлися по домівках.