“Снігохід” зібрав на Тернопільщині дві сотні юнаків і дівчат з різних регіонів України. ФОТО

Всеукраїнські змагання з мандрівництва «Снігохід» провели на Тернопільщині. У змаганнях взяли участь понад двісті юнаків і дівчат з різних регіонів України.

Присвятили змагання Героям «Снігоходу», які віддали життя за захист України, а саме: Руслану Стороженку, Юрію Гринівецькому, Тарасу Давидюку, Василю-Якову Капустинському, – розповіла організаторка Оксана Семенець. Учасники змагань поділилися на 63 команди.

«Снігохід» – це всеукраїнські зимові змагання з мандрівництва, які проводяться з метою залучення молоді до спортивного туризму, популяризації здорового способу життя та активного відпочинку. Команди змагались у категоріях Б (професіонали ), А2 (любителі ) та юнацькі команди А1. Учасники мандрували згідно свого складеного маршруту, відвідували різні точки. На карті було нанесено 44 контрольні пункти, які команди могли “взяти”. Тереном змагань стали околиці міста Кременець, та ближні села. Контрольними пунктами були архітектурні, природні об’єкти, різні локації».

Додамо, цьогорічними переможцями «Снігоходу» стали: команда “КРОК” з Тернополя, команда «Pro Track» з Кропивницького; команда «Хом’яки» з Києва.