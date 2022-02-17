Окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

Про це повідомляють у фонді “Повернись живим” і пресцентрі штабу ООС.

За даними волонтерів, попередньо, є постраждалі серед дорослих. Вони також повідомляють, що на момент обстрілу в дитсадку перебували діти.

У пресцентрі штабу ООС “Українській правді” підтвердили факт обстрілу дитсадка.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії йдеться в офіційному повідомленні. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.