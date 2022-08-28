Сьогодні уночі, 28 серпня, раптово і передчасно обірвалося життя Галини Зелінської із Теребовлі – волонтерки, керівниці Теребовлянського районного відділу державної виконавчої служби, колишньої голови Теребовлянської районної адміністрації.

Від початку війни Галина Зелінська підтримувала українських захисників, їздила на передову. Її поважали і цінували краяни за щирість, відданість і патріотизм, пише Галас.

“Сьогодні покинула нас волонтерка, хороша, добра людина Галина Зелінська. Сум і біль”, – написала у Фейсбуці її подруга, голова БФ “Чесна Україна” Любов Солтис.

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“Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й усіх людей, які знали її. До втрати близької людини ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка нашої душі, розбивається наш звичайний світ . Важко знайти слова втіхи, неможливо притупити біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини, проте світлі спогади про неї завжди будуть сильнішими за смерть… Нехай світла пам’ять про Галину Євгенівну назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує їй вічне життя та спокій!”, – висловила співчуття Ольга Пінькас.