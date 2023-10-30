Одна людина загинула, а четверо з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні – такі наслідки аварії на Чортківщині.

На автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська водій автомобіля «Infiniti FX35» виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у «Peugeot 406».

Кермувальник «Peugeot 406» від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих – чотирирічна дівчинка.

Водія «Infiniti FX35» затримали відповідно до статті 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Факт ДТП внесено в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ, повідомили у поліції.

Водночас у прокуратурі зазначили, що, за попередньою інформацією, приладом Drager не зафіксовано стану алкогольного сп’яніння у водія INFINITI FX35, проте ще немає результатів аналізу крові на вміст наркотичних речовин.

Додамо, за інформацією місцевих ЗМІ, за кермом INFINITI перебував адвокат із Чорткова, а в салоні – його батько, котрий працює суддею.