Смертельна ДТП на Тернопільщині: за кермом одного з автомобілів був син судді, – ЗМІ

У місті Чортків Тернопільської області виникла дорожньо-транспортна пригода.

На мосту не змогли розминутися два легкові автомобілі. Один з розтрощених транспортних засобів зупинився у відбійнику. Про це повідомляють Тернополяни.

За попередніми даними, внаслідок ДТП одна людина загинула. Є травмовані.

На місці аварії працювали правоохоронці. Триває слідство.

За неофіційною інформацією, за кермом одного з автомобілів перебував син місцевого судді. Він нібито і був винуватцем ДТП. Окрім того, чоловік, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.