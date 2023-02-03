Річ першої необхідності в сучасному світі – це смартфон, за допомогою якого можна дзвонити, переглядати улюблені сайти, відео, публікувати пости у соціальних мережах та багато іншого. Це не просто засіб спілкування, а справжній високотехнологічний девайс з особливим функціоналом та можливістю створювати барвисті фотографії за умови чудової камери.

Сучасні смартфони хоч і великі за габаритами, але вони компактні у використанні, зручні та практичні. Є можливість активувати різні програми та інструменти. Вибираючи смартфони необхідно визначитися з категорією та виробником. Є бюджетні варіанти, середні та флагмани, які є найкращим телефоном у всій лінійці.

Вибір ідеальної модифікації

Тільки після ознайомлення з великим набором параметрів є можливість зробити вдалий вибір:

Операційна система. IOS працює лише на пристроях Apple. Стабільно виконує завдання, вона швидка та без вірусів. Android вважається багатофункціональною та простою в освоєнні, гарантує свободу дій. Windows Phone не є затребуваною, але вона мінімізує витрату енергії та проста у використанні; Діагональ. Золотий стандарт сучасності – 5 дюймів. Він ідеально підійде для читання книг, ігор, перегляду відео та іншого; Тип матриці. TN TFT найпростіший варіант без належної глибини кольору, IPS гарантує широкий кут огляду, а технологія Amoled вважається найкращим інструментом створення соковитої картинки із забезпеченням глибини чорного кольору; Акумулятор. Рекомендується дивитися на пристрої, де ємність батареї щонайменше 3000-4000 мАг. Цього достатньо для виконання середніх завдань. Якщо хочеться постійно тримати екран на максимальній яскравості, грати у грі та дивитися відео, тоді мінімальний показник має бути на рівні 5000 мАг.

Обов’язково оцінюються бездротові технології та додатковий функціонал. Зовнішній вигляд, колір та виконання – це особисті побажання кожного, але зовнішній вигляд завжди можна змінити за допомогою чохла.

Де придбати смартфони?

Великий модельний ряд запропонований у магазині «ЖЖУК», де є техніка від Xiaomi, Samsung та Apple, Huawei, Meizu, Nokia та інших брендів. Якість продукції підтверджується наданням гарантії, але вона діє за умови дотримання вимог та правил. Рекомендації та поради щодо вибору та покупки завжди нададуть досвідчені консультанти магазину. Вони врахують запити клієнтів та сучасні тренди.