Смачний внесок у перемогу: господині з Тернопільщини знову наготували вареників для захисників. ФОТО

Вареників для українських захисників наліпили господині на Тернопільщині.

Про це розповів волонтер Володимир Хохолик. За його словами, їжу у готовому вигляді доставлять у зону бойових дій.

Вареники – улюблена страва українських захисників. Господині на Тернопільщині готують їх за різними рецептами.

«Наші воїни завжди дуже вдячні за вареники, які для них готують наші чудові господині. Це можуть бути вареники зі сиром, картоплею, капустою, іншою начинкою. До цієї справи долучається чимало небайдужих жінок. Також жителі сіл жертвують продукти. Вдячні всім, хто долучається. Ця справа об’єднує усіх нас на шляху до перемоги над агресором. Така підтримка досить цінна для наших воїнів».

Волонтери готуються до чергової поїздки на Східну Україну. Вони планують доставити захисникам продукти та речі першої необхідності.