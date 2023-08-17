Одну із пам’яток, розташовану у Залізцях, відреставрують у Польщі. Йдеться про скульптуру святого Роха. Її вирішило оновити Товариство академічної традиції, яке отримало на це фінансування з міністерської програми.

Святий Рох родом із Франції та попри це його шанували по всій Європі. Вважали, що він захищає від чуми та зображали найчастіше у вигляді паломника.

– Пам’ятник святого Роха із Залізців розібрали та перевезли до консерваційної майстерні, – повідомили на сторінці Інституту «Полоніка». – Проведемо стратиграфічні розкопки та відберемо проби каменю, продезинфікуємо, очистимо об’єкт від пухких біологічних шарів та зміцнимо камінь кремнійорганічним препаратом. Проведемо також дендрологічну експертизу дерев, які розташовані біля фігури. Пам’ятник був збудований наприкінці 18 століття і наявність гробниці документально не підтверджено. Він не має таблички з написом лише вигравіруваний напис безпосередньо в камені на капітелі, який вказує на дату створення. Розбір скульптури дозволить повноцінно оцінити стан збереження елементів фігури та її основи. Цього року на основі проведених досліджень та аналізів розробимо програму робіт, які будуть виконані наступного року.

В установі також зазначають, що програма «Консерваційні роботи на польських пам’ятниках у Тарнопольському воєводстві» включає не лише оновлення фігури святого Роха. У планах також заходи пов’язані з пам’ятною дошкою Кшиштофу Конецпольському в костелі у Стрию та надгробком Яцека та Марії Фредро у костелі в Рудках.

Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном «Polonika» створили у грудні 2017 року. Це спеціалізована державна культурна установа, організована міністром культури та національної спадщини. Інститут проводить природоохоронні, дослідницькі, освітні та популяризаційні проекти.

Фото зі сторінки інституту у фейсбуці