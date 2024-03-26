Тернопільські патрульні допомогли врятувати жінку, котра впала посеред вулиці.

Інцидент стався вчора на вулиці Замковій. Інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП Андрій Солтисяк та Андрій Ткач помітили жінку, яка лежала на тротуарі. Патрульні підбігли до громадянки та з’ясували, що їй раптово стало зле – запаморочилася голова, вона втратила рівновагу і впала, вдарившись головою та обличчям. Напарники вхопили аптечку та кинулися надавати домедичну допомогу скривавленій громадянці: наклали пов’язку, аби зупинити кровотечу, та контролювали її стан до приїзду лікарів.

Після цього жінку передали до рук медиків, котрі приїхали на виклик. Потерпілу госпіталізували.