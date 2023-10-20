Антилідером рейтингу стала Закарпатська область.
В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область. Про це повідомили представники Національної поліції на запит Vesti.ua.
За інформацією правоохоронців, найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких областях:
- Закарпатська – 936;
- Дніпропетровська – 669;
- Миколаївська – 583;
- Львівська – 528;
- Волинська – 460;
- Вінницька – 460;
- Чернівецька – 424;
- Харківська – 389;
- Рівненська – 360;
- Тернопільська – 342;
- Сумська – 336.
При цьому підозру отримали з цієї кількості ухилянтів тільки 2015 осіб. Найбільше на Закарпатті – 322, Волині – 193, Рівненщині – 166, Львівщині – 156, Дніпропетровщині – 146, Полтавщині – 116, Миколаївщині – 92, Тернопільщині та Харківщині – по 88, Житомирщині – восьмеро, Івано-Франківщині та Чернігівщині – по 70, Вінниччині – 62.
До суду передали 1877 обвинувальних актів. Так само лідирує Закарпатська область – 297. Далі йдуть: Волинь – 171, Рівненщина – 159, Львівщина – 141, Дніпропетровщина – 138, Полтавщина – 108.