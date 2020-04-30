Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у березні 2020 року становила 8646 грн, що на 12,6% більше, ніж у березні 2019 року.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 квітня 2020 року становила 31,4 млн гривень, з них 29,1 млн гривень – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (47,5%) і переробної промисловості (32,6%).