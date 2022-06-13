Більше тисячі людей з числа внутрішньо-переміщених осіб звернулися до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості впродовж квітня-червня. Із них статус безробітного отримали 869 осіб.

Про це повідомили у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості.

За вказаний період часу 160 людей, за скеруванням служби зайнятості, були працевлаштовані. Найбільше з них знайшли нову роботу у сфері медицини, сільського господарства, харчової промисловості. Станом на восьме червня кар’єрні радники служби зайнятості Тернопільщини продовжують шукати роботу для 584 внутрішньо переміщених осіб, які мають статус безробітного. Серед них найбільше є працівників торгівлі, директорів та керівників підприємств чи підрозділів, менеджерів, бухгалтерів та економістів, інженерів, медсестер, кухарів і пекарів тощоій. Є й представники менш поширених спеціальностей: конструктор одягу, маслороб, логопед, авіатехнік, коваль, мерчендайзер.

В обласному центрі зайнятості зауважують, що роботодавці, у яких є вакансії для переселенців, можуть звертатися у місцевий підрозділ служби зайнятості. Також можна подати вакансію через чат-бот @DCZWorkNowBbot, і її одразу опублікують, а рекрутери почнуть відбір кандидатів. Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном гарячої лінії Тернопільського обласного центру зайнятості – 063 576 575 6.