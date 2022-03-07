“Скільки ще потрібно смертей?”: Зеленський знову закликав НАТО закрити небо над Україною. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський знову закликав західних партнерів закрити небо над нашою державою або ж надати бойові літаки та системи ППО (протиповітряної оборони).

Про це глава держави заявив сьогодні в під час відеозвернення, передає ICTV.

Зеленський розповів, що цієї ночі російські війська обстрілювали житлові райони Миколаєва з реактивної артилерії. Під обстріли ворога потрапили спальні райони Харкова та інші міста України.

Крім того, російські загарбники тримають у заручниках мешканців Ірпеня, Бучі, Гостомеля та багатьох інших українських населених пунктів, які ворогу вдалося тимчасово захопити.

– Жодного воєнного сенсу. Просто терор… Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було. Боягузтво. Згоду на рабство. Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки, зруйновані панельні багатоповерхівки, знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, Гради, міномети… Проти людей, – наголосив президент.

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У зв’язку із цим Володимир Зеленський вкотре закликав світову спільноту захистити Україну від російських ракет: або через закриття неба, або ж через надання ППО та бойових літаків.

– Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбурга або Відня? Ми чекаємо рішення – очищення неба. Або силою, яка у вас є. Або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести: людяність переможе. Якнайшвидше, – зазначив Зеленський.