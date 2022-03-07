6 березня на позачерговому засідання 14-ї сесії міської ради депутатами одноголосно підтримано та прийнято звернення до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО щодо підтримки прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.

Текст звернення додається:

Президенту США

Президенту Франції

Канцлеру Німеччини

Прем’єр-міністру Великобританії

Генеральному Секретарю НАТО

Урядам та парламентам країн-членів НАТО

Послам та дипломатичним корпусам усіх держав НАТО

Звернення Тернопільської міської ради до Президента США, Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-міністра Великобританії, Генерального Секретаря НАТО, урядів та парламентів країн-членів НАТО, послів та дипломатичних корпусів усіх держав НАТО щодо підтримки прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною

Ми, депутати Тернопільської міської ради, звертаємось до Вас на підтримку Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.

Вночі 24 лютого Україна прокинулась від повітряного бомбардування своїх міст та сіл.

Вже одинадцяту добу російські війська обстрілюють та знищують ключові об’єкти інфраструктури України, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням авіації, балістичних ракет, артилерії, реактивних систем залпового вогню.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що з 4:00 год. 24 лютого до півночі 3 березня зафіксувало 1006 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 331 загиблий, із яких 19 дітей та675 поранених, серед яких 31 дитина. Зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – така ціна зволікання впровадження зони А2/AD над територією України!

Однак, ніч на 4 березня показала, що винищення жителів України – не єдина мета кровожерного режиму Путіна, найманці якого взяли під контроль не лише Чорнобильську, а й Запорізьку АЕС, поставивши тим самим під питання виживання всього людства і навіть життя власних громадян.

Від імені мільйонів українців, які сидять в укриттях та бомбосховищах, від імені тих, які воюють за свободу Європи та від всіх, хто вже загинули від російського бомбардування, ми закликаємо вас закрити небо над Україною.

Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба!

Діяти потрібно негайно!

Прийнято на пленарному засіданні позачергової чотирнадцятої сесії Тернопільської міської ради 06 березня 2022 року.

Міський голова Сергій НАДАЛ