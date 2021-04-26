Скільки платитимуть за газ мешканці Тернопільщини з 1 травня?

Стали відомі базові ціни на газ, які українці платитимуть з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Газопостачальні компанії оприлюднили свої річні, фіксовані пропозиції, на які автоматично переведуть своїх клієнтів, що дотепер користувалися місячними тарифними планами. Про це повідомляє ГазПравда.

Відповідні умови, нагадаємо, передбачені постановою регулятора – НКРЕКП.

Станом на 8:30 26 квітня найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр запропонували 4 компанії.

Ціну 7,88 грн за кубометр запропонувало ДП «Евода трейд» КП «Луцькводоканал», 7,89 грн – ТОВ «Черкасигаз збут» і ТОВ «Уманьгаз збут», 7,96 грн – Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

По 7,98 грн за кубометр газ продаватимуть ТОВ «Волиньелектрозбут» і ТОВ «Закарпаття Енергозбут».

Низка регіональних газзбутів оприлюднили єдину ціну в 7,99 грн за кубометр.

Пропозиції решти компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр.

І лише декілька компаній встановили значно вищі цінники: аж 13,5 грн за кубометр.

При цьому ціна на газ для клієнтів Постачальника останньої надії (ПОН) у травні становитиме 9.57 грн за кубометр. Тож усіх клієнтів ПОН закликають обрати ринкового постачальника та заключити з ним договір, щоб отримати вигідніші ціни.

Нагадаємо, це ціни тут вказані без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Зауважимо, згідно з рішенням регулятора, річні ціни на газ ще можуть змінюватися, АЛЕ лише в сторону зниження.

Про плани переглянути свою річну пропозицію вже з 1 травня, зокрема, повідомив Megawatt.

«Ми вирішили ввести поняття Тимчасового річного тарифу. Законодавчо ми повинні дати ціну, що буде діяти з 1 травня саме зараз. Але ми розуміємо, що зможемо дати пропозицію краще. Тож на 5 днів вирішили зафіксувати ціну в 9,8 грн/куб. А з травня плануємо зменшити тариф», – пояснив ГазПравді співзасновник онлайн-сервісу купівлі газу та електроенергії MEGAWATT Костянтин Башкаленко.

Нагадаємо, що саме річні тарифні плани діятимуть як базові. Всіх споживачів, які дотепер користувалися місячними пропозиціями, постачальники переведуть на річні продукти автоматично. Подавати додаткові заявки не потрібно.

«Річні тарифні плани – це ринковий спосіб забезпечити населенню страховку від сезонних цінових коливань, які клієнти відчували, наприклад, минулого року. Нові тарифні плани захищають населення, але при цьому зберігають конкуренцію та ринку газу», – зауважили в Газопостачальній компанії «Нафтогаз України».

Свою ефективність річна пропозиція довела ще минулого сезону, коли Нафтогаз запровадив тариф «Річний». Ті споживачі, що скористалися ним, узимку змогли уникнути сезонних стрибків ціни.

При цьому річні пропозиції не передбачають жодних передплат. Клієнти, як і раніше, мають сплачувати лише за спожитий об’єм газу за фіксованою ціною до 25 числа кожного місяця.

Крім того, річні продукти так само доступні для отримувачів пільг та субсидій.

Та за бажанням кожен клієнт зможе змінити річний тарифний план на будь-який інший, так само – як і змінити самого постачальника. Учасники ринку вже готують низку нових сезонних, а також річних (не базових) тарифних планів.