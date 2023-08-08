Через місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості цьогоріч шукали роботу 858 внутрішньо переміщених осіб, з них 747 отримали статус безробітного.

За сприяння служби зайнятості області 201-го переселенця працевлаштовано, здебільшого у переробній промисловості, торгівлі, сфері охорони здоров’я, наданні соціальної допомоги. За направленнями служби зайнятості 23 ВПО проходили профнавчання; 2 – мали тимчасову роботу, 22 – брали участь у суспільно корисних роботах. Також 11 осіб отримали ваучер на оплату професійного навчання.

На 01 серпня 2023 року кар’єрні радники обласного центру зайнятості продовжують пошук прийнятних місць праці для 129 внутрішньо переміщених осіб зі статусом безробітного, з них 90,7% – жінки, 59,7% – з вищою освітою, 37,2% – у віці 35-44 років.

Серед переселенців, які зараз шукають роботу, найбільше працівників сфери торгівлі та послуг, професіоналів і технічних службовців.

Шановні роботодавці! Якщо Ви можете запропонувати роботу переселенцям, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Можна подати вакансію, скориставшись Електронним помічником Роботодавця: http://surl.li/gmclv, а також через особистий кабінет роботодавця: https://www.dcz.gov.ua/cabinet (можна зайти через чат-бот @DCZWorkNowBbot), вона одразу буде опублікована і рекрутери почнуть підбір кандидатів.

До відома ВПО: згідно з постановою КМУ № 249 від 21.03.2023 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» внутрішньо переміщеним особам працездатного віку за відсутності підходящої роботи – служба зайнятості видає безоплатний ваучер на навчання за однією із 123 професій.

Додаткова інформація – за телефоном “гарячої лінії” Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756 чи через Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil).

Спільними зусиллями допоможемо знайти роботу переселенцям!