Скіфські наконечники стріл та монети, які вилучили у контрабандистів, передали музеям. ФОТО

Співробітники Тернопільського управління СБУ спільно з працівниками Державної виконавчої служби передали у краєзнавчі музеї Тернопільщини раритетні колекції старовинних предметів.

У січні минулого року зловмисники намагалися приховано вивезти за межі України старовинні срібні монети та колекцію скіфських наконечників стріл. Культурні цінності контрабандисти мали намір переправити у країни ЄС для продажу іноземним колекціонерам, але оперативники спецслужби своєчасно виявили та вилучили історичні артефакти.

Вироком суду організаторів контрабандного бізнесу визнано винними, а антикварні предмети, що мають культурну цінність, конфісковано у дохід держави.

Сьогодні ж співробітники УСБУ в Тернопільській області передали збережені історичні пам’ятки до рук працівників краєзнавчих музеїв Тернопільщини.

Відтепер колекція зі 382 скіфських наконечників стріл, датовані VII-III століттям до нашої ери, перебуватиме на постійному зберіганні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Водночас, 6 зліпків пруських монет часів правління Сигизмунда I зберігатимуться у краєзнавчому музеї Шумська.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області