Служба безпеки ліквідувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України.

Серед затриманих – столичний власник транспортної компанії, що імітувала міжнародні пасажирські перевезення, та посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області. За гроші фігуранти переправляли ухилянтів до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила до 8 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості втечі та її способу, повідомляє пресцентр СБУ.

Так, у Києві та на Тернопільщині:

викрито трьох ділків, які відправляли ухилянтів до країн Євросоюзу як водіїв міжнародних пасажирських рейсів. Оборудку організував 48-річний киянин, який придбав на підставну особу транспортне підприємство. Його спільник з Тернопільщини підшукував охочих уникнути мобілізації. Для безперешкодного перетину кордону їхні прізвища заздалегідь вносили до інформаційної системи «Шлях» як водіїв закордонних рейсів. Ще одна спільниця фігурантів супроводжувала псевдоводіїв до зарубіжного пункту призначання і поверталася в Україну вже за кермом мікроавтобуса.

Для конспірації злочинних дій фігуранти кожні два тижні перереєстровували та змінювали номерні знаки своїх автомобілів. При цьому гроші за «послугу» ділки намагались отримували переважно через посередників.

У Кропивницькому:

затримано посадовця одного із підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. За хабарі він пропонував потенційним призовникам працевлаштуватися у ДСНС. Таким чином фігурант «гарантував» їм «бронь» від мобілізації.

На Закарпатті:

двоє мешканців Тячівського району переправляли ухилянтів до сусідньої європейської країни вплав через прикордонну річку. У вартість «послуги» входив гідрокостюм, яким споряджали клієнтів.

На Буковині:

затримано мешканця Чернівецького району – працівника місцевої будівельної фірми, який після роботи за гроші переводив ухилянтів до ЄС лісовими стежками.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.