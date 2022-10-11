Черговий аферист швидко збагатився завдяки обману. Невідомий обманув мешканку Тернополя.

Схема шахрайства вже настільки відома, однак потерпіла таки потрапила в список тих, хто вкотре повірив у дзвінок працівника банку. Аферист уміло запевнив жінку, що до її рахунку добиралися злодії, тому її картку заблокували. Необхідно терміново пройти верифікацію та змінити усі паролі. Жінка виконала усі вказівки невідомого, не усвідомлюючи, що додзвонювач сам може виявитися шахраєм. Впевнилася в цьому лише тоді, коли перевірила рахунок. 27 тисяч залишку зникли з картки.

Потерпіла зателефонувала до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.