Андрій Гонковський, підприємець, засновник центру онлайн освіти “G-tag”, батько другої дитини тернопільської блогерки Тетяни Пренткович похизувався два дні тому, як він в аеропорту у Польщі зустрічає кохану зі своїм сином.

Андрій донедавна перебував у Тернополі, це можна побачити у його соціальних мережах. Там же він і похизувався, що два дні тому без проблем перетнув український кордон та опинився у Польщі, пишуть Тернополяни.

Молодий чоловік в розпал війни без проблем виїхав за кордон і не поспішає повертатися.

Андрій Гонковський перебуває у Варшаві, куди вчора і попрямувала мати його дитини – тернопільська блогерка Тетяна Пренткович.

Під останнім фото, де щасливий Андрій у Польщі обіймає сина, підписників цікавило лише одне питання – “Яким чином Андрію вдалося виїхати за кордон?”.

Правда Гонковський поки що не дав відповіді.

Детальніше у фото та відео зі сторінок в Інстаграм Тетяни Пренткович та Андрія Гонковського.