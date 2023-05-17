Зруйноване після ракетних обстрілів майно продовжує тліти, поруч чергує пожежно-рятувальна служба. Підприємці міста підраховують збитки.

Такі наслідки російського ракетного удару в Тернополі, повідомляє Суспільне. Власниця підприємства з виробництва квіткових горщиків Юлія Логовська каже, її робоче приміщення знищене.

За словами жінки, 13 травня ввечері отримала сповіщення від системи охорони підприємства. Дочекалась закінчення повітряної тривоги та приїхала на це місце. Юлія розповіла, що тоді там усе горіло.

“Я дуже дякую рятувальникам, вони реально молодці, вони для мене герої. Працювали тут до ранку”.

Це підприємство діяло 6 років. Скільки в нього вклали коштів за цей час – жінка підрахувати не може.

“Це багато років, багато роботи, багато сил і мрій. Життя сюди було вкладено”.

На виробництві працювала і Алла Слабенко. Жінка каже, дізналась, що сталось із підприємством від Юлії.

“Я дуже це болісно сприйняла, оскільки то була і є моя улюблена робота. Це було для мене великим шоком. Я дивлюся і бачу це все, і досі не можу усвідомити що це все дійсно зруйноване, що це наше підприємство. І його вже немає”.

Юлія Логовська розповіла, що у її кабінеті згоріли всі документи та обладнання.

“Від шафи з документами навіть основи не залишилося. Тобто, всі документи згоріли. І комп’ютер теж. Не знаю, що там від нього залишилось. Принтер… все згоріло”.

Приміщення має площу 250 квадратних метрів, його Юлія орендувала. Там працювали троє людей. Тепер, розповідає Юлія, співпрацює з правоохоронцями та місцевою владою, аби підрахувати збитки. Бізнес планує відновити.

Її підтримує і Алла. Каже, іншої роботи не шукатиме.

“Я залишатимуся з Юлею, ми обов’язково все відновимо”.