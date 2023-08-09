Сім садочків і шість шкіл Тернополя отримали кошти на ремонти

Більше п’яти з половиною мільйонів гривень виділили на ремонти у тернопільських садочках і школах. Відповідні рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету дев’ятого серпня.

Два мільйони п’ятсот двадцять шість тисяч сто тридцять гривень управління освіти і науки спрямує для здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту в закладах дошкільної освіти. За ці кошти у дитячих садках №№5, 21, 22, 27, 33 ліквідують аварійні ситуації, у садку № 18 відремонтують укриття, у закладі №19 закуплять основні засоби.

Для закладів загальної середньої освіти з міського бюджету виділили три мільйони сто тридцять тисяч гривень. У школах № 7,13, 14 і Тернопільській класичній гімназії на виділені кошти ліквідують аварійні ситуації. У Тернопільському академічному ліцеї «Генезис» – капітально відремонтують прилеглу територію.

Окремим рішенням, яке прийняли на виконкомі, виділили дев’ятсот сорок тисяч гривень Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №20 на капітальний ремонт прибудинкової території.