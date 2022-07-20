20 липня виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив в новій редакції Положення про порядок надання щомісячних виплат членам сімей загиблих захисників України.

Положення визначає порядок надання щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією росії проти України і під час забезпечення проведення антитерористичної операції та мають посвідчення члена сім’ї загиблого; допомоги членам сімей загиблих, які не мають статусу і посвідчення члена сім’ї загиблого; щомісячної грошової допомоги членам сімей Героїв Небесної Сотні; доплати до пенсії особам, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА.

Вказані щомісячні виплати надаватимуться у розмірі 1000 грн та є одним із видів допомоги, яка планується Програмою «Турбота» на 2022-2024 роки та надається з коштів місцевого бюджету в межах асигнувань на відповідний рік.

Звертаємо увагу, така допомога надається особам, які зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади.