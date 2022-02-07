Багато людей уже чули про дворічного Артемка Гудиму з Тернополя, який бореться із важкою недугою.

У дитини виявили злоякісну пухлину мозку. Хлопчикові провели операцію, новоутворення видалили. Проте згодом виявилося, що у дитини утворилас янова пухлина, більша від попередньої. Тож дитині знов удовелося перенести операцію.

Зараз Артемчик перебуває в ізраїльській клініці, де проходить хіміотерапію. Невдовзі дитині мають зробити ще одну операцію – з пересадки кісткового мозку. Проте вона вартує дуже дорого – 10 мільйонів гривень. Завдяки небайдужим людям батькам уже вдалося зібрати левову частку суми – понад 96%. Проте щоб зібрати решту у батьків залишилося кілька днів. Якщо на рахудок Артемка не буде внесено потрібної суми, лікарня може відмовити у проведенні операції.

На прохання про допомогу відгукнулася сім’я з Англії. Бажаючи врятувати дитину, люди вирішили продати свій “Лексус”, а всі отримані кошти перерахувати на лікування Артемка. Про це повідомили у спільноті Англія UA | Дошка оголошень.

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“Шок і сенсація!!!

Вперше в історії нашої групи!

Супер лот для Благодійності!

Аааааавтомобіль!

Такого в нашій групі ще не було!

Продається автомобіль!

Щоб врятувати дитяче життя!

До закінчення збору коштів для ГУДИМА АРТЕМ – ДОПОМОГА В ПЕРЕМОЗІ ЗА ЖИТТЯ залишається всього 6 днів та трохи більше £10,000.

За кілька останніх місяців Артем та його сім’я пройшли чималий шлях, зібрали колосальну суму грошей і зараз залишається зовсім трохи дозбирати, але часу залишається обмаль. Саме зараз Артемчик з мамою Марія Гудима перебуває в ізраільській клініці. Він переніс операцію та курси хіміотерапії, практично щоденні аналізи та обстеження.

І зараз попереду найважливіший етап – пересадка кісткового мозку.

9️ лютого фінансова система клініки, згідно контракту, повинна побачити на їх рахунку необхідну заявлену суму і це означатиме “зелене світло” для життєвоважливої операції та подальшого лікування. Лише уявіть хвилювання мами, яка щодня з острахом і надією перевіряє надходження кожної гривні – аби лиш встигнути, аби лиш встигнути! Зараз, як ніколи, вона потребує нашої фінансової підтримки. І до того ж дуже терміново.

Океани наповнюються по краплині. А велика добра справа складається по крупиці. І доброті людскій немає меж!

Одна сім’я, яка попросила не називати їхніх імен, вирішила віддати усі кошти від продажу свого автомобіля на лікування Артемка Гудими. Ми дякуємо їм за щедрість цього вчинку і просимо вас, наші читачі, допомогти знайти автомобілю нового власника, а для Артемка таку рятівну суму коштів.

Будь ласка, поширте цю інформацію, розкажіть про це своїм знайомим, поділіться цією історією з сусідами – хай станеться диво і все складеться якнайкраще! Уже чимало чудес тряплялось для Артема, тож і цього разу повинно поталанити!

Аж раптом хтось тут давно мріяв про Лексус!!!

Усі деталі про автомобіль та контакт власника тут:

https://www.autotrader.co.uk/car-details/202201311963994…

Це дуже добросердне рішення для сім’ї, яка продає авто, та дуже вагомий внесок для Артемка!

Підтримайте і ви, будь ласка!

Залишається всього лиш 6️ днів

Потрібно зібрати ще 10’000.

У Британії можна перерахувати:

на рахунок

Olesia Krysko

Halifax bank

Sort code 11-11-11

Acc.number 10834866

Ref: Donation Artem

або на PayPal

https://www.paypal.com/pools/c/8GVoQB5DLx

Дуже важливий кожний фунт!”, – ідеться у дописі.