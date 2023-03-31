Сільське господарство – одна з провідних галузей у Тернопільській області. Освоєння земель, вирощування зернових, бобових, овочевих, ягідних та інших сільськогосподарських культур, розвиток садівництва та фермерських господарств спричиняють сталий попит на працівників аграрної сфери.

Загалом цьогоріч 12% вакансій, які подали роботодавці у службу зайнятості області, пропонувались у сільському, лісовому та рибному господарствах.Починається сезон сільськогосподарських робіт, отож на 30 березня 2023 року с/г товариства області шукають працівників на 116 вільних робочих місць. Їм потрібні: трактористи (9 вакансій) та трактористи-машиністи с/г виробництва (6), агрономи (6), а також плодоовочівники. овочівники, оператори свинарських комплексів і механізованих ферм, птахівники, грибоводи, підсобники та ін. Залежно від обов’язків та кваліфікації своїм працівникам роботодавці готові платити до 20 тис. грн.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості згадані професії можна здобути в Борщівському агротехнічному коледжі, Заліщицькому фаховому коледжі ім. Є Храпливого НУБіП України, Чортківському ВПУ, у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ін. Навчання 3,5-5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії.

Якщо Ви маєте бажання працювати у сфері сільського господарства і Вас зацікавили вказані вакансії та можливості профнавчання, за більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil), на «гарячі» телефонні лінії Тернопільського обласного центру зайнятості 0635765756, (0352) 235195, з питань профнавчання – (0352) 525557.

Зауважимо, що подати або знайти вакансію можна через сервіси:

“Робота зараз. Державна служба зайнятості”.

Чат-бот: @DCZWorkNowBbot або https://t.me/DCZWorkNowBbot

Канал: @DCZWorkNow або https://t.me/worknowdcz .

“Робота на Тернопільщині”Чат-бот: @work_Ternopil_bot або https://t.me/work_Ternopil_bot

Канал: @work_in_Ternopil_region або https://t.me/work_in_Ternopil_regionЄдиний портал вакансій (https://jobportal.dcz.gov.ua/)

Національний Кадровий Резерв (https://ukrnkr.in.ua/)

Роботодавці можуть подати вакансію через Google-форму: http://surl.li/bzqvd

Шукаєте роботу? Заповніть анкету-резюме можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_-yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit