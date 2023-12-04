Борсуківська сільська рада придбала триколісний електричний велосипед. За цей транспортний засіб з бюджету громади витратили трохи більше 27 тисяч гривень.

Про це у групі громади в соцмережі повідомила Антоніна Шевчук.

“В час, коли всі прості люди працюють для нашої Перемоги, хтось волонтерить, хтось воює, захищаючи нас від московської окупації, а хтось відає найдорожче – життя, задля того, щоб ми ТУТ у тилу спокійно жили, але для Борсуківської сільської ради і її керівника Кухарського – війни немає. Вчора читала кричущий допис, де матір двох дітей, дружину загиблого Героя звинуватили в тому, що Вона розпалює ворожнечу і що на ті сухі пеньки сільська рада витратила багато грошей, щоб їх зрізати і її привести. В свою чергу 28.11.2023 року сільська рада оголошує тендер – ТРИКОЛІСНИЙ ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД сумою у 27550 тисяч, річ яка напевно зараз найнеобхідніша для нашої Перемоги. Зрозуміло, що на цьому тендері Кухарський відмиє не одну тисячу, або ж як справжній “Слуга народу” почне їздити на велосипеді. Більше слів немає, одні емоції. Коли цей дурдом закінчиться???”, – запитує авторка допису.

У коментарях користувачі обурюються такими діями місцевої влади.

“На електро велосипеди є, а на малу компенсацію на пам’ятники загиблим немає”, – зазначила Марія Саган.

“А може то будуть відкривати новий рейс Борсуки – Піщатинці, бо до теї пори в нас з громадою немає ніякого сполучення…”, – пише Світлана Шаган.

Як свідчить документація на офіційному майданчику державних публічних закупівель, замовлення про намір придбати електровелосипед було розміщене 28 листопада. При цьому контракт із переможцем був підписаний днем раніше – 27 листопада. Переможцем тендеру став ФОП Кулиненко Максим Олександрович, який зареєстрований у Києві. Велосипед обійшовся громаді у 27 550 гривень без ПДВ.

Фото ілюстративне.