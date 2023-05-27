Їй було лише 14. Вона дуже любила спорт, через нього — загинула.

Під час тренувань на санній трасі у Кременці померла Діана Новосад. Дівчина на швидкості проїжджала дистанцію, наткнулась на відламану дерев’яну частину дошки. Уламок травмував Діану смертельно. Журналісти телеканалу Т1 поїхали в рідне село дівчини, аби дізнатися, чому трапилось непоправне.

Тренерка дівчини Світлана Кравчук бачила все на власні очі. Їй важко говорити. Але пригадує, тоді саме вона проводила заняття. Розповідає, Діана займалась близько року, була працьовитою та наполегливою. Навіть, хотіла бути вчителькою фізкультури.

“Розумію, дитину втратили. Виношу свої співчуття батькам. Ми багато працювали для дітей, своїх не бачили. Але такий випадок стався. Ми перед тим перевірили санки, пройшлись по трасі. Хвилин 40-50 пройшло. Я бігала з точки в точку. Давала інформацію. Вважаю, що стався нещасний випадок”, — пригадує Світлана Кравчук.

Коли сталась трагедія, обидві тренерки, Світлана і її сестра, одразу ж викликали швидку та відвели інших дітей, аби не завдати їм психологічних травм. Тренерка пригадує: швидка їхала довго.

Вчора у селі прощалися з Діаною Новосад. У Жолобах оголосили траур — чорна стрічка висить на прапорі біля гімназії. Всередині стоїть світлина дев’ятикласниці. Тут для усіх це велика втрата, кажуть, вона була прикладом для багатьох — добра, активна, хороша.

Директор Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи “Колос” Анатолій Малищик коментувати ситуацію відмовився, мовляв поки йде слідство своєю інформацією не хоче нашкодити.

Натомість у поліції нам пояснили, одразу ж після смерті дівчини опитали свідків, обгородили місце трагедії, зараз ведеться розслідування. Більше — у сюжеті.