Шумські депутати звернулися до Зеленського з приводу тарифів на газ

14 січня відбулося ІІІ позачергова сесія Шумської міської ради VIII скликання.

На порядок денний було поставлене одне питання: «Про звернення депутатів Шумської міської ради Тернопільської області до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, НКРЕКП, ПрАТ «Тернопільгаз» щодо ситуації з підвищення тарифів на газ, послуги з розподілу природного газу, електроенергію».

Депутати міської ради проголосували одноголосно за проєкт рішення на підтримку звернення, повідомляють Тернополяни.

Із текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.