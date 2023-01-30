Північно-Атлантичний циклон йде на Тернопільщину. Через його вплив та активність атмосферних фронтів у краї передбачають складну погоду.

За прогнозами синоптиків, випадатиме мокрий сніг, а також дошкулятиме сильний північно-західний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цього тижня погоду в області визначатиме Північно-Атлантичний циклон та його атмосферні фронти. Відтак очікується вітряна з невеликим снігом погода. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с, слабка хуртовина. Температура впродовж доби коливатиметься від 3º морозу до 2º тепла.

«Січень завершується в Україні яснішими проявами зимової погоди. 31-го січня атмосферні фронти зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу практично повсюди в Україні. Це не означає цілодобовий сніг та снігові кучугури, бо опади передбачаються періодично, чергуватимуться із поясненнями.

Тому виділити якийсь конкретний район із тривалим снігом чи зовсім без опадів – малоймовірно. Загалом переважатиме волога погода. Вітер буде південно-західний та західний, помірний, у західних областях та на півночі можливі пориви до 14-18 метрів за секунду. Температура повітря залишається в теперішніх межах, протягом дня від 2 морозу до 3 тепла. Січень завершується, проте зима ще нікуди не йде», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у лютому на Тернопільщині випадатиме сніг, температура повітря знижуватиметься до мінусових показників. Синоптики стверджують: 4-го лютого в Україну поступово заходитиме холодніша повітряна маса.