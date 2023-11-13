Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї можливий сильний вітер – його пориви сягатимуть 20 метрів за секунду. Місцями пройдуть дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 14 листопада погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем. В області буде хмарно з проясненнями, вночі помірні, вдень невеликі дощі, вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 7 – 12° тепла. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності – жовтий.

«Тиждень буде холодним та вологим. Періодично йтимуть дощі різної інтенсивності. Проте якихось загрозливих “мінусів” не видно. Так, вже спостерігається температура повітря із “мінусами” у Карпатах і там ліпить часом сніг, все за прогнозом. Проте гори мають особливі умови погодотворення і мають свій метеоексклюзив. На тижні, ближче до вихідних, нічна температура повітря справді знижуватиметься і поза горами, десь до невеликих “мінусів”, проте різкого похолодання не видно. Скоріше вже після 20-22 листопада. У вівторок, в Україні погоду визначатиме циклон з атмосферними фронтами, тому в більшості областей пройдуть дощі. Пориви південно-західного вітру можуть досягати у вівторок штормових значень, обережно», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода у краї цими днями буде складною. Через сильний вітер та дощі відчуття холоду посилюватиметься.