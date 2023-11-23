Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також дошкулятиме поривчастий вітер до 20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, 23 листопада погоду області визначатиме південна частина циклонічної депресії над Скандинавією. У краї буде хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі опускатиметься до 9° морозу.

«На заході очікується сильний вітер до штормових поривів. Враховуючи холодну погоду, температура комфорту при сильному вітрі може знижуватися на 4-7 градусів. Мороз охопить всю Україну, вночі очікується -4-10. Вдень потепліє до +1+6 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, 24-25 листопада у краї потепліє, повернеться плюсова температура повітря.