Замість ялинки у Тернополі буде Різдвяна шопка та резиденція св. Миколая. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

21 листопада завершилося опитування серед мешканців Тернопільської громади, щодо встановлення чи не встановлення традиційної новорічної ялинки у місті. Участь в опитувані могли взяти усі бажаючі жителі громади. Понад 37 тисяч мешканців переглянули опитування, а з них свою думку висловили понад 1200 осіб.

“За результатами більше 70% мешканців, які взяли участь у голосуванні, висловили свою думку проти того, щоб встановлювати ялинку у місті. 13% – за те, щоб була ялинка, але без ілюмінацій. Решта голосів було віддано за встановлення символічної патріотичної ялинки та ялинки без ілюмінацій. Тому, враховуючи думку тернополян, прийнято рішення, що цьогоріч ми зустрінемо Новий рік у Тернополі без ялинки. Однак працюватиме на Театральному майдані резиденція святого Миколая, а також буде влаштована Різдвяна шопка. Саме ці атрибути відповідають нашим традиціям”, – розповідає міський голова Сергій Надал.

Кореспонденти Суспільного запитали тернополян, яких зустріли на Театральному майдані, чи брали вони участь в цьому голосуванні, та що думають про його результати.

“Правильне рішення, я вважаю. Ми зараз, на жаль, не маємо що святкувати, будемо після перемоги святкувати. Хотілося б, щоб донечка перший раз ялинку побачила, але ні, це правильне рішення. Ми голосували проти”, – розповіла тернополянка Вікторія Ладика.

“Я її бачити й так не буду, тому я не знаю, якщо чесно. Наші хлопці в бліндажах сплять з генераторами, то краще би подумали, де закупити їм ці генератори, не на лампочки тут, а щоб закупили генераторів побільше, і освітлення, і зброї”, – сказав тернополянин Сергій.

“Ялинку можна поставити, тільки світло економити. У нас багато переселенців зі сходу, біженців, може би люди трошки до ялинки вийшли подивилися з дітками”, – говорить Надія Савка.

“Я вважаю, що це зараз не на часі. Свято є свято, звичайно, буде веселий настрій, чи не буде, але ми всі живемо майбутньою перемогою. Думаю, не варто зараз так розтрачатися на ялинку”, – каже тернополянка Ольга.

Торік на встановлення ялинки з бюджету Тернопільської громади виділили 150 тисяч гривень, розповів директор “Тернопільміськсвітла” Олег Лехіцький.

Окрім Тернополя не будуть встановлювати новорічну ялинку в Чорткові, Борщеві, Заліщиках та Зборові.