Тернопільські волонтери провели ретельний аналіз закупівель Тернопільскою міською радою. Як виявилося, майже 80% сум оголошених закупівель Тернопільською міською радою у системі Prozorro – для військових.

Тобто міська рада Тернополя системно щотижнево техніку, інструменти, обладнання, запчастини для автомобів тощо для військових частин по іхнім запитам. В цьому можна пересвідчитись за посиланням на сайти Prozorro і Dozorro. У режимі он-лайн подивитися, що закупляє міська рада Тернополя, куди витрачаються кошти міського бюджету.

Загалом для забезпечення військових було оголошено 151 закупівлю станом на 15.11.2023 року. При цьому запити від військових частин продовжують надходити та нові закупівлі для забезпечення захисників будуть оголошуватися надалі.

Міська рада лише у 2023 році оголосила закупівлі для військових на очікувану вартість понад 81,4 млн грн, або 79,6% від усіх оголошених закупівель. Зокрема, це ноутбуки, комп’ютери, телевізори, старлінки, антени, картриджі та інша оргтехніка, кабелі, запчастини для автомобілів та шини, столи та стільці, єврокуби, пральні машини та морозильні камери, дощовики, ліхтарі, портативні електростанції, плівка та сітка, лазерні указки, тепловізори, паливно-мастильні матеріали, комплекти одягу тощо.

Треба розуміти, що це далеко не вся допомога від міської ради для наших Захисників. Це лише кошти виділені на затуплення техніки та обладнання, яка є у запитах командирів військових частин. Натомість у Тернополі діють постійні Програми, які передбачають надання допомоги захисникам та захисницям України, як на фронті, так і у нашому місті. Ці дані розміщені у електронному Реєстрі допомоги армії.

Програма «Турборта», в рамках якої відбувається:

Видача термобілизни, індивідуальних аптечок захисникам (на суму понад 4 млн грн.)

Надання щомісячної допомоги членам сімей загиблих (на суму майже 3 млн грн)

Надання щомісячної допомоги захисникам з інвалідністю І та ІІ групи (на суму близько 500 тис грн.)

Надання компенсацій сім’ям загиблих на оплату комунальних послуг (на суму близько 800 тис грн.).

Програма «Доступне житло»:

Придбання житла для військових (передбачено 7 077 000 грн.)

Програма «Здоров’я громади»:

Мобільна стоматологія надала допомогу понад 2000 захисникам (на суму близько 3 млн грн.)

Надання стаціонарної допомоги військовим (на суму близько 400 тис грн.)

Зубопротезування (на суму понад 1,6 млн грн.)

Програма «Допомога членам сімей Захисників»:

Звільнення від батьківської плати за навчання у закладах спорту (на суму понад 750 тис грн.)

Звільнення від батьківської плати за навчання у закладах мистецтва, у художній та музичних школах (на суму понад 450 тис грн)

Звільнення від батьківської плати за харчування у школах та садках (на суму понад 19,1 млн грн.).

Також у Тернополі діє Програма підтримки родин та дітей загиблих Героїв. Щомісяця за особисті кошти працівників міської ради та комунальних підприємств міста закупляється та передається на фронт техніка та обладнання для наших захисників.