Заклади освіти мають перебувати на канікулах.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, поки що канікулярний період триватиме два тижні.

Не працюватимуть також і дитячі садочки. Це пов’язано із загрозами для безпеки дітей.

«Сьогодні ми усі з вами переходимо на канікули. Усі заклади освіти Тернопільської області без винятку – чи це дошкільні, позашкільні заклади, передфахова вища освіта, вища, професійна, загальна середня освіта, спеціальні заклади, я вас дуже прошу, ніхто не панікує, зберігаємо спокій, але ми несемо персональну відповідальність за наших дітей, тому їм краще у домівках. Педагогічні працівники, ви перебуваєте у свої домівках також. Керівники закладів освіти, по необхідності допомагаємо усім, кому потрібна наша допомога. Ми є сильними, наша нація є непереможною», – зазначила Ольга Хома.

Тим часом, підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання не зупиняють. Освітяни переконані, що Збройні Сили України виженуть російські окупаційні війська й цьогорічні випускники зможуть скласти іспити.