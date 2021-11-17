Про школу Yappi Business та бізнес-курси, які вона пропонує своїм студентам. Дізнайтеся, чим школа Яппі може бути корисною конкретно вам.

Yappi – місце, де можна вивчити англійську для кар’єри

Мовна школа Яппі в Києві працює вже багато років і пропонує своїм студентам унікальні заняття з бізнес-англійської мови. Якщо ви ніколи раніше не чули про цей напрямок, пропонуємо познайомитися з ним за допомогою нашої статті. Скласти її нам допомогли викладачі Yappi, які займаються безпосереднім викладанням англійської мови для різних професій.

Переваги бізнес-навчання англійської від Yappi

Вам точно потрібно піти на курси бізнес-англійської від Яппі, якщо знання вам потрібно отримати максимально швидко. Інші особливості таких курсів описані нижче:

Нічого зайвого. На заняттях у Києві ви вивчатимете лише ту лексику, яка точно стане вам у нагоді в роботі, і не витрачатимете час на переклади нецікавих текстів. Адже Yappi – це абревіатура, яка розшифровується як «молоді цілеспрямовані професійні люди», а цілеспрямовані люди ніколи не витрачають час на непотрібні речі.

Акцент на практиці. На заняттях від Яппі час у рівній мірі присвячується і лексиці, і розмовній мови, і письму. Але в кожному з випадків викладач дає завдання, які дозволяють студентам відточувати знання та запам’ятовувати інформацію на практиці. Більше про особливості організації занять з англійської та все, що ви хотіли б дізнатися про Яппі, ми вже описували раніше.

Повне занурення у професію. Особливість курсів англійської мови від Яппі у Києві полягає ще й у тому, що студенти навчаються з людьми своєї професії. Завдяки цьому ви зможете вільно вести дискусії або вирішувати професійні завдання прямо на занятті з англійської.

Допомога у виконанні конкретних професійних завдань. Якщо вам необхідно написати діловий лист, ви можете зайнятися виконанням цього завдання під час заняття. Викладач Yappi допоможе зробити це максимально правильно та в рамках ділового стилю.

Мовна школа Яппі – це найкраще місце для отримання практики в англійській

Вивчення ділової англійської ідеально підійде людям, які готуються до співбесіди або бажають досягти підвищення в кар’єрі. Також такі київські курси від Яппі допоможуть покращити вимову англійської мови та її розуміння на слух.

Як посилити ефект від навчання у київській мовній школі Яппі

Як розповідають викладачі Яппі, комусь іноземні мови даються легко, а комусь дуже важко. Саме тому кожен мешканець Києва, який збирається освоювати нову мову, має добре оцінити свої здібності та докласти максимум зусиль, щоб досягти поставлених цілей. Якщо для вас вивчення мов є неймовірно складним завданням, крім навчання разом з Яппі ви повинні:

скласти зручний графік, завдяки якому вам вистачатиме часу на відвідування занять та виконання домашніх завдань;

використовувати всі можливості для вивчення мови, не обмежуючись школою Яппі – дивитися фільми англійською, відвідувати спеціальні клуби для спілкування англійською мовою;

відкинути сором і говорити англійською мовою, навіть якщо ви розумієте, що робите помилку.

Бажаємо вам більше сміливості та рішучості у вивченні мов у Києві разом зі школою Яппі!