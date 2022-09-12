Понад сімдесят представників парнокопитних та птиці мешкає зараз у парку «Сопільче». Цьогоріч у зоокутку народилося двоє маляток – поні та ослик. Про них піклуються, доглядають, годують відповідно до сезонного раціону: влітку це в основному трава, а взимку – заготовані заздалегідь овочі та зернові.

Тому відвідувачів закликають не підгодовувати тварин у зоокутку. Але тернополяни часто нехтують даною вимогою, бо вважають, що роблять добру справу, пише Тернопіль житлово-комунальний.

Микола Ткач, дирекор КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» каже:

– Не потрібно годувати тварин, тварини мають прекрасний раціон харчування, ми їх забезпечуємо всім, ми їм купуємо відповідні вітаміни. На даний момент вони годуються зеленою масою, в якій є достатня кількість вітамінів. Коли закінчується трава, ми даємо відповдіні корми – ячмінь, пшениця, зерно. Ми його мелемо, подрібнюємо і даємо тваринам . Також на зиму ми будемо купувати моркву, капусту, овочі – це все входить в раціон цих тварин. Їх годувати не потрібно. Люди часто приносять шкірки з бананів, кабачків, баклажанів, яблука підгнивші, хліб зацвилий, іноді з поліетиленовим кульком…

Іноді навіть домашнім тваринам можна скуштувати трохи смаколиків. Але коли тварин безконтрольно підгодовують відвідувачі парку – ласощі стають смертельно небезпечними.

Працівники зоокутка постійно слідкують за тим, що потрапляє у межі огорожі з рук перехожих, однак кожна цукерка у обгортці чи й без неї – може спровокувати серйозні проблеми для здоровя, а то й для життя тварин.

Завідувач зоокутка у парку «Сопільче» Олег Ожга розповідає, що люди дають те, що тваринам не підходить, шкодить їм, та додає роботи працівникам зоокутка, які постійно слідкують за тим, що потрапляє за сітку.

– Діти годують сухариками, чіпсами… Дорослі дають тереблену шкарлупу з картоплі, кабачки, гичка з червоного буряка, кукурудзу, помідори… Вони можуть бути з пліснявою, гнилі, таке, що не йде тваринам в харчування. Буває, кидають відходи з торбинками, а тварини їдять та хворіють. Але лікувати диких тварин дуже складно, бо до них важко підійти. То велика проблема для нас.

За словами фахівців, навіть сам факт взаємодії із ветеринарами є великим стресом для тварин, не кажучи вже про сам процес лікування. При відлові для обстеження та лікування, є ризик травмування, і для персоналу, і для тварин. Іноді доводиться застосовувати транквілізатори, щоб надати невідкладну допомогу. На щастя, наразі тернопільські “Айболити” рятують жителів зоокутка, які довірливо їдять усе, що потрапляє їм під ноги.

Тому у парку вкотре просять тернополян зважати на таблички, які категорично забороняють не годувати тварин. Якщо ж бажання пригостити непереборне, то варто поцікавитися у адміністрації зоокутка, що можна залишити для тварин. Тоді ваш гостинець передадуть пернатим чи копитним у потрібній кількості і відповідно до графіка годувань. Потреби такої немає, кажуть у зоокутку, але це значно краще, аніж перекидати їжу через паркан.

Щоб тварини почувалися комфортно, відвідувачів також просять не вигулювати собак поблизу огорожі зоокутка. Милуватися тваринами та ввічливо спілкуватися з ними – така поведінка вітається. Але варто пам’ятати про усі заходи безпеки, адже, приміром, лами, які живуть у зоокутку, полюбляють плювати у відвідувачів. Випльовування слини ламою є природною реакцією тварини і не несе жодної небезпеки для здоров’я людей, на відміну від продуктів харчування, які летять у вольєри.