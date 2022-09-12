Понад сімдесят представників парнокопитних та птиці мешкає зараз у парку «Сопільче». Цьогоріч у зоокутку народилося двоє маляток – поні та ослик. Про них піклуються, доглядають, годують відповідно до сезонного раціону: влітку це в основному трава, а взимку – заготовані заздалегідь овочі та зернові.

Тому відвідувачів закликають не підгодовувати тварин у зоокутку. Але  тернополяни часто нехтують даною вимогою, бо вважають, що роблять добру справу, пише Тернопіль житлово-комунальний.

Микола Ткач, дирекор КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» каже: 

Не потрібно годувати  тварин, тварини мають прекрасний раціон харчування, ми їх забезпечуємо всім, ми їм купуємо відповідні вітаміни.  На даний момент вони годуються зеленою масою, в якій є достатня кількість вітамінів.  Коли закінчується трава, ми даємо відповдіні корми – ячмінь, пшениця, зерно. Ми його мелемо, подрібнюємо і даємо тваринам . Також на зиму ми будемо купувати моркву, капусту, овочі – це все входить в раціон цих тварин. Їх годувати не потрібно. Люди часто приносять шкірки з бананів, кабачків, баклажанів, яблука підгнивші, хліб зацвилий, іноді з поліетиленовим кульком…

Іноді навіть домашнім тваринам можна  скуштувати трохи смаколиків. Але коли  тварин безконтрольно підгодовують відвідувачі парку – ласощі стають смертельно небезпечними.

Працівники зоокутка постійно слідкують за тим, що потрапляє у межі огорожі з рук перехожих, однак кожна цукерка у обгортці чи й без неї – може спровокувати серйозні проблеми  для здоровя, а то й  для життя тварин.

Завідувач зоокутка у парку «Сопільче» Олег Ожга розповідає, що люди дають те, що тваринам не підходить, шкодить їм, та додає роботи працівникам зоокутка, які  постійно слідкують за тим, що потрапляє за сітку.

Діти годують сухариками, чіпсами… Дорослі дають тереблену шкарлупу з картоплі, кабачки, гичка з червоного буряка, кукурудзу, помідори… Вони можуть бути з пліснявою, гнилі, таке, що не йде тваринам в харчування.  Буває, кидають відходи з торбинками, а тварини їдять та хворіють.  Але лікувати диких тварин дуже складно, бо до них важко підійти. То велика проблема для нас.

За словами фахівців, навіть сам факт взаємодії із ветеринарами є великим стресом для тварин, не кажучи вже про сам процес лікування. При відлові для обстеження та лікування, є ризик травмування, і для персоналу,  і для тварин. Іноді доводиться застосовувати транквілізатори, щоб надати невідкладну допомогу. На щастя, наразі тернопільські “Айболити” рятують жителів зоокутка, які довірливо їдять усе, що потрапляє їм під ноги.

Тому у парку вкотре просять тернополян зважати на  таблички, які категорично забороняють не годувати тварин.  Якщо ж бажання пригостити непереборне, то варто поцікавитися у адміністрації зоокутка, що можна залишити для тварин. Тоді ваш гостинець передадуть пернатим чи копитним у потрібній кількості і відповідно до графіка годувань. Потреби такої немає, кажуть у зоокутку, але це значно краще, аніж перекидати  їжу через паркан.

Щоб тварини почувалися комфортно, відвідувачів також просять не вигулювати собак поблизу огорожі зоокутка. Милуватися тваринами та ввічливо спілкуватися з ними – така поведінка вітається. Але варто пам’ятати про усі заходи безпеки, адже, приміром, лами, які живуть у  зоокутку, полюбляють плювати у відвідувачів.  Випльовування слини ламою є природною реакцією тварини і не несе жодної небезпеки для здоров’я людей, на відміну від продуктів харчування, які летять у вольєри.