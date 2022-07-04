По всій лінії фронту сьогодні інтенсивно працюють передані нам союзниками 155 мм гаубиці М777.

З них успішно знищуються передові командні пункти противника, склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчення ворожої техніки, артилерійські батареї противника.

Команда Військове телебачення України попрацювала разом з артилеристами, аби на власні очі впевнитись у ефективності цієї зброї на передовій.

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Відео своєї роботи оприлюднила на сторінці у Фейсбуці 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.

“Робота є постійно. Щодня є замовлення. Відповідно, намагаємося відправляти посилки адресатам. Поки претензій від адресатів немає, значить доставляємо вчасно і якісно”, – жартома прокоментував один із військових.