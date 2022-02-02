“Щоб він не залишився у дитячому тілі”: мати хлопчика з дуже рідкісним захворюванням просить про допомогу

Допомога потрібна Сашку Смітюху з Києва.

У п’ятирічному віці хлопчику поставили діагноз “гіпофізарний нанізм”. Це рідкісне захворювання, яке застерегти неможливо, але піддається медикаментозному коригуванню і вимагає дороговартісної тривалої терапії штучним гормоном росту.

“Допоможіть мені будь ласка встигнути виростити синочка повноцінним чоловіком, щоб він не залишився у дитячому тілі, – звертається матір хлопчика Альона Смітюх. – При даному захворюванні організм сина гіпофізом не виробляє свій гормон росту, що призводить до затримки фізичного розвитку всього скелета та розвитку внутрішніх органів, які також значно зменшені у розмірах, що впливає на роботу всього організму і якості життя. Але, якщо продовжувати гормональну терапію протягом періоду відкритих зон зросту, то організм і внутрішні органи розвиватимуться пропорційно правильно і функціонуватимуть як у здорової людини і є всі шанси жити здоровим та повноцінним життям.

Вартість гормональних препаратів на сьогоднішній день і вік Сашка коштують 1000$ щомісяця тільки гормон і на жаль необхідна доза зростає з віком і розраховується за вагою дитини і так буде до періоду закриття зон зросту (+-до 18 років).

Дякуємо кожному, хто вже прийняв участь у зростанні Сашка та подарував дорогоцінні сантиметри зросту.

Лікування продовжується і ми все ще в пошуках наших чарівників.

Допоможіть нам будь ласка, не втратити дорогоцінний час.

ДЯКУЮ за кожен подарований сантиметр зросту!”.

Познайомитися ближче із хлопчиком та його історією можна за посиланням: https://taplink.cc/alionasmitiukh.

Сашкові можна допомогти:

Приватбанк 4149 4991 3475 3654 (грн) Смітюх Альона Сергіївна

ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, рахунок 26205740818059

IBAN UA093052990000026205740818059

Monobank 5375 4141 2258 1274

Ощадбанк 4790 7099 9218 5688

Сбербанк 4244 9100 3962 2517 Smitiukh Alona Serhiivna

+380633491170 телефон для зв’язку

Штучним гормоном росту “Зомактон” або “Генотропін”. Київ, нова пошта відділення №172, Смітюх О.С. (+380633491170) (гормон зберігається в холодильнику), також вітаються інші необхідні медикаменти, вітаміни та ін., економія на цьому також допомога

English Gofundme (збір коштів на платформі) https://www.gofundme.com/f/help-sasha-to-grow-up

Допомогти інформаційно. Знайти благодійний фонд, волонтера, які допомагають, чи можуть хоча б частково допомагати з необхідним лікуванням сина.

Поширення нашої історії. Я вірю, що є люди, які готові вникнути в нашу ситуацію і допомогти, але просто не знають про нас.

Можна придбати картини із цвяхів та ниток, прикраси для волосся, мило ручної роботи, яке Сашко робить своїми руками для продажу. ‌‌https://instagram.com/smit.ua

Розглядаємо пропозиції додаткового заробітку, тому що хапаємося за будь-яку можливість, щоб забезпечувати необхідне лікування сина.

Сторінки в соцмережах та публікації всіх, хто вже підтримав сім’ю:

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