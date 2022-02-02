Допомога потрібна Сашку Смітюху з Києва.
У п’ятирічному віці хлопчику поставили діагноз “гіпофізарний нанізм”. Це рідкісне захворювання, яке застерегти неможливо, але піддається медикаментозному коригуванню і вимагає дороговартісної тривалої терапії штучним гормоном росту.
“Допоможіть мені будь ласка встигнути виростити синочка повноцінним чоловіком, щоб він не залишився у дитячому тілі, – звертається матір хлопчика Альона Смітюх. – При даному захворюванні організм сина гіпофізом не виробляє свій гормон росту, що призводить до затримки фізичного розвитку всього скелета та розвитку внутрішніх органів, які також значно зменшені у розмірах, що впливає на роботу всього організму і якості життя. Але, якщо продовжувати гормональну терапію протягом періоду відкритих зон зросту, то організм і внутрішні органи розвиватимуться пропорційно правильно і функціонуватимуть як у здорової людини і є всі шанси жити здоровим та повноцінним життям.
Вартість гормональних препаратів на сьогоднішній день і вік Сашка коштують 1000$ щомісяця тільки гормон і на жаль необхідна доза зростає з віком і розраховується за вагою дитини і так буде до періоду закриття зон зросту (+-до 18 років).
Дякуємо кожному, хто вже прийняв участь у зростанні Сашка та подарував дорогоцінні сантиметри зросту.
Лікування продовжується і ми все ще в пошуках наших чарівників.
Допоможіть нам будь ласка, не втратити дорогоцінний час.
ДЯКУЮ за кожен подарований сантиметр зросту!”.
Познайомитися ближче із хлопчиком та його історією можна за посиланням: https://taplink.cc/alionasmitiukh.
Сашкові можна допомогти:
- Приватбанк 4149 4991 3475 3654 (грн) Смітюх Альона Сергіївна
- ЄДРПОУ 14360570, МФО банку 305299, рахунок 26205740818059
- IBAN UA093052990000026205740818059
- Monobank 5375 4141 2258 1274
- Ощадбанк 4790 7099 9218 5688
- Сбербанк 4244 9100 3962 2517 Smitiukh Alona Serhiivna
- +380633491170 телефон для зв’язку
- Штучним гормоном росту “Зомактон” або “Генотропін”. Київ, нова пошта відділення №172, Смітюх О.С. (+380633491170) (гормон зберігається в холодильнику), також вітаються інші необхідні медикаменти, вітаміни та ін., економія на цьому також допомога
- English Gofundme (збір коштів на платформі) https://www.gofundme.com/f/help-sasha-to-grow-up
- Допомогти інформаційно. Знайти благодійний фонд, волонтера, які допомагають, чи можуть хоча б частково допомагати з необхідним лікуванням сина.
- Поширення нашої історії. Я вірю, що є люди, які готові вникнути в нашу ситуацію і допомогти, але просто не знають про нас.
- Можна придбати картини із цвяхів та ниток, прикраси для волосся, мило ручної роботи, яке Сашко робить своїми руками для продажу. https://instagram.com/smit.ua
- Розглядаємо пропозиції додаткового заробітку, тому що хапаємося за будь-яку можливість, щоб забезпечувати необхідне лікування сина.
Сторінки в соцмережах та публікації всіх, хто вже підтримав сім’ю:
Інстаграм https://www.instagram.com/alionasmitiukh
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