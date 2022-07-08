Цими днями працівники комунальних структур встановили у Тернополі додаткове пішохідне огородження поблизу Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Як пояснюють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, зважаючи на нещодавній прикрий випадок, вирішено встановити додаткове огородження, що відділяє проїжджу і пішохідну частини на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного з метою запобігання випадкового з’їзду транспортних засобів за межі дороги та задля безпеки відвідувачів храму.

Тож відтепер подвір’я Архикатедрального Собору і прилегла пішохідна ділянка стали більш безпечними для тернополян і гостей нашого міста.