Штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм становитиме від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Якщо порушив посадовець – йому загрожує штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Відповідний закон ухвалила Верховна Рада 17 березня.

Учора у Тернополі було зареєстровано близько 50 повідомлень про порушення карантину. За кожним фактом поліція проводила перевірку.

«Працівники поліції, Держпродспоживслужби роблять моніторинг продуктових магазинів. Ми отримали повідомлення, що не всі вимоги карантину, на жаль, виконуються. Учора поліція попереджала про вимоги карантину, дальше будуть застосовуватися штрафи. Ситуація щодо продуктових ринків моніториться, у разі необхідності буде також прийняте рішення про їхнє закриття. Також ми рекомендували залишити продаж побутових товарів, оскільки вони можуть бути необхідними для тернополян у час карантину. У супермаркетах повинна бути спеціальна розмітка. Люди повинні стояти не ближче метра один від одного. Ми сподіваємося, щоб буде чітке виконання цих вимог. Також я прошу тернополян, якщо ви бачите, що не відбувається санітарна обробка під’їздів, телефонуйте. Ми отримали вже більше п’ятдесяти скарг щодо порушень вимог карантину, по кожній скарзі виїхали на місце», – каже міський голова Тернополя Сергій Надал.

У разі порушення вимог карантину у Тернополі варто звертатися до поліції або міської ради. Жителям міста радять не користуватися громадським транспортом, а також уникати місць масового скупчення людей.

Софія Романська