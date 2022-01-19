Що будуть ремонтувати і будувати в області за державні кошти

Майже 157 мільйонів гривень розраховують отримати у Тернопільській обласній державній адміністрації із державного бюджету на реалізацію проектів у спортивній, освітній та адміністративній сферах. Йдеться про кошти із Державного фонду регіонального розвитку.

Цього року в області планують розпочати реалізацію 15 проектів, які були відібрані на конкурсних засадах. Їх перелік затвердили на засіданні конкурсної комісії у ТОДА. Продовжать працювати і над сімома проектами, які фінансувалися з ДФРР минулого року. Заплановано, що на перехідні проекти область отримає 58,8 мільйона гривень.

Із 15 відібраних проектів у галузі спорту планують реалізувати 4, у галузі освіти – 9, та 2 – створення ЦНАПів. Зокрема мають провести реконструкції Тернопільського, Монастириського та Шумського міських стадіонів, збудувати басейн у Скориківській школі. Передбачена реконструкція Великогаївської ЗОШ, Теребовлянської ЗОШ №1, капітальні ремонти Дружбівської багатопрофільної школи, Токівської ЗОШ, школи у Заліщиках, садочків у Скалаті та Заводському, гуртожитку Хоростківського професійного сільськогосподарського ліцею. Центри надання адміністративних послуг планують відкрити у Великій Березовиці та Підгородньому.

Затверджений в облдержадміністрації перелік проектів повинні ще розглянути і затвердити у Мінрегіонбуді.