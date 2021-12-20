Мість у селі Струсів, який нещодавно відремонтували у рамках програми “Велике будівництво”, уже, сходе, руйнується.

Відео, на якому зафіксовані тріщини у піщаному насипі та бруківка, яка розлазиться, днями опублікувала у Фейсбуці Оксана Бурега.

“Сьогодні лише 17 грудня 2021 року, а насип ось так уже виглядає… Це норма?

Ввечері 16 грудня поверталася додому. Промчала машина з якимось мажором – і скупала мене в тій брудній воді, яка чомусь з нового мосту не стікає,- аж у чоботи налилося (про обличчя, куртку мовчу).

Про те, що водій хам, я не буду говорити. Це інше.

Мене цікавить наступне: чому вода стоїть, коли іде дощ або тане сніг?

Думаю, що в багатьох людей є чимало запитань. Від багатьох односельчан почула, що їм страшно їхати по мосту з піску. Тому ті тріщини на насипах, зсунута місцями бруківка не можуть не насторожувати…”, – написала авторка відео.