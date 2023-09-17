Лагідне осіннє тепло повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, з понеділка стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 26 градусів тепла, місцями буде ще тепліше.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями обійдеться без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 18 – 23°.

«Хто там змерз, не хвилюйтеся, ще погріємося. До нас знову повертається антициклональне панування. Температура повітря підвищиться до комфортних значень, впродовж дня передбачається +20 +25 градусів. Наступний тиждень в Україні буде весь теплий та сухий, лише в середу атмосфера присунеться ближче дощами і невеликим похолоданням на заході. Погода найближча буде без спеки і без дошкульного холоду, суха, із переважаючим сонцем, ранковими туманами – без “зради”, на всі смаки», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

Отже, «бабине» літо на Тернопільщині продовжується. Синоптики обіцяють, як мінімум, тиждень приємного осіннього тепла.