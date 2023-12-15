На черговому засіданні 34-ї сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно п’яти військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

БОГДАН Віктор Миколайович – рядовий;

БОГДАНЕЦЬ Расим Олександрович – солдат;

ВОВЧАК Роман Миколайович – старший матрос;

ЛИСИЙ Ігор Зіновійович – солдат;

МІНТЕНКО Юрій Михайлович – солдат.