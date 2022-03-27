Ще один захисник з Тернопільщини віддав життя за Україну: йому було лише 24 роки

Внаслідок обстрілів російських окупантів загинув захисник з Тернопільщини.

Не стало Героя України Юрчик Олега Дмитровича, який родом з села Перепельники на Зборівщині. Захиснику було всього 24 роки. Він служив у 24 ОМБр імені короля Данила, пишуть Тернополяни.

«Підтвердили, що він помер 24.03.2022 на бойових позиціях біля населеного пункту Попасна Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу», – повідомила староста Перепельницького старостинського округу Галина Павлів.

Щирі співчуття рідним та близьким…

Герої не вмирають!