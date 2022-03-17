Ще один захисник з Тернопільщини поліг у бою за Україну

15 березня, відстоюючи цілісність та незалежність України, загинув наш земляк Москалик Михайло Іванович.

Про це повідомляють у Нагірянській громаді Чортківського району.

“Нагірянська сільська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет Нагірянської сільської ради висловлює глибокі співчуття рідним та близьким з приводу важкої втрати. Ми поділяємо Ваше горе і висловлюємо щирі слова підтримки у ці скорботні дні. Світла пам’ять про справжнього патріота України, завжди житиме у серцях рідних, побратимів, друзів та земляків.

Нехай Господь Бог прийме його душу, а земля буде пухом!

Вічна пам’ять Герою! Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні з цього приводу.