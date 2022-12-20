Ще один тернополянин віддав гроші шахраям за віртуальний генератор

Поліцейські документують факти шахрайств, пов’язаних із придбанням енерготехніки.

Покупці, зважаючи на актуальність товарів та підвищений на них попит, здійснюють покупки у пришвидшеному порядку – перераховують кошти в повній сумі на неперевірені рахунки, а фейкові продавці, зникають та видаляють будь-яку контактну інформацію.

У таку пастку потрапив мешканець Тернополя. Він оплатив 32 тисячі гривень за генератор, який продавав черговий аферист. Гроші пропали, товару потерпілий не отримав, тож звернувся в поліцію.

Для того, щоб не стати жертвою шахраїв та уникнути подібних випадків, поліцейські радять громадянам бути вкрай обачними та обережними і обов’язково дотримуватися таких основних правил:

остерігайтесь тих продавців, які пропонують вам товари за заниженими цінами;

оформлення Інтернет-покупок здійснюйте тільки за накладеним платежем;

перевіряйте онлайн-платформи та сайти для продажу товарів, вивчайте відгуки про них та продавців, які пропонують певні види товарів;

обирайте ті варіанти, у яких гарантований обмін чи повернення придбаних товарів у разі їх невідповідності опису чи неналежній якості.

У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства – не зволікаючи, звертайтеся на лінію 102 чи до найближчого відділу поліції.